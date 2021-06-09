Прокурор заявил о разжигании ФБК* ненависти в сторону власти России

Москва, 9 июня. Подконтрольная блогеру Алексею Навальному структура разжигала ненависть в отношении представителей власти России и ее сторонников.

Соответствующее заявление сделал прокурор, комментируя решение Мосгорсуда признать экстремистским структуры, находящиеся под контролем осужденного блогера. Заседание по этому вопросу прошло в закрытой форме 9 июня.

Суд ранее удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими на территории России. С сегодняшнего дня «Фонд борьбы с коррупцией»1, «Фонд защиты прав граждан» (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) и штабы Навального3 (структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда) считаются запрещенными в стране и должны быть ликвидированы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга