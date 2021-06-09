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Борт со сборной Словакии по футболу приземлился в Пулково

Общество
Борт со сборной Словакии по футболу приземлился в Пулково
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 9 июня. Самолет со сборной Словакии по футболу совершил посадку в международном аэропорту Пулково, сообщают СМИ. Всего на воздушном судне находились 57 представителей делегации.

Сотрудники аэропорта после прилета в течение получаса оформляли весь инвентарь, затем футболисты отправились в Удельный парк. Там они будут готовиться к первому матчу в групповом этапе против команды Швеции, который состоится 14 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Сборная Словакии стала первой, кто прибыл в Северную столицу. Завтра Пулково ожидает прилет команды Бельгии, которая сыграет свой матч уже 12 июня против сборной России.

Ранее стала известно, что французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020. Читатели французской газеты Le Figaro и британской Daily Mail эмоционально отреагировали на новость о том, что сборная Украины по футболу представила форму, на которой нарисованы очертания страны с российским Крымом и написан лозунг украинских националистов.

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футбол евро сборная словакии
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