Борт со сборной Словакии по футболу приземлился в Пулково

Санкт-Петербург, 9 июня. Самолет со сборной Словакии по футболу совершил посадку в международном аэропорту Пулково, сообщают СМИ. Всего на воздушном судне находились 57 представителей делегации.

Сотрудники аэропорта после прилета в течение получаса оформляли весь инвентарь, затем футболисты отправились в Удельный парк. Там они будут готовиться к первому матчу в групповом этапе против команды Швеции, который состоится 14 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Сборная Словакии стала первой, кто прибыл в Северную столицу. Завтра Пулково ожидает прилет команды Бельгии, которая сыграет свой матч уже 12 июня против сборной России.

Ранее стала известно, что французы и британцы жестко одернули сборную Украины из-за формы на Евро-2020. Читатели французской газеты Le Figaro и британской Daily Mail эмоционально отреагировали на новость о том, что сборная Украины по футболу представила форму, на которой нарисованы очертания страны с российским Крымом и написан лозунг украинских националистов.