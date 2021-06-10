Запрещенный ФБК* на регулярной основе устраивал несанкционированные акции

Москва, 10 июня. Основанная блогером Алексеем Навальным организация регулярно устраивала несанкционированные мероприятия, которые перерастали в массовые беспорядки, заявила прокуратура.

Правоохранительные органы вынесли подобные решения относительно Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) и штабов Навального3 (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда). Во время заседания в Мосгорсуде эти организации были официально признаны экстремистскими.

Вынесение вердикта в отношении подконтрольных осужденному Навальному организаций прошло в среду 9 июня. Оно рассматривалось в закрытом режиме по причине его секретности.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга