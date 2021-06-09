Судан опроверг данные об отмене соглашения с Россией по базе на Красном море

Хартум, 9 июня. Судан опроверг информацию об аннулировании соглашения с Россией о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море, передает агентство Al Ain.

Об этом сообщил глава Переходного суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью для телевидения.

«Не существует никакого американского давления в отношении российской базы, и мы не отменяли соглашение по ней. В настоящий момент достигается понимание того, как расширить данное соглашение и как его утвердить в соответствующих ответственных органах, таких как законодательный, и других, участвующих в переходном процессе», - заявил Аль-Бурхан.

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Минобороны РФ по указы президента Владимира Путина в декабре 2020 года подписало с Хартумом соглашение о размещении в Порт-Судане ПМТО ВМФ. Согласно условиям, на объекте разместят 300 человек личного состава, а также построят пирс для швартовки до четырех военных кораблей, в том числе несущих ядерные энергетические установки.

Контакты между двумя сторонами по вопросам создания базы на Красном море продолжаются. Так, ранее суданские источники сообщили, что в рамках обсуждения соглашения в скором времени ожидается прибытие в Хартум российской делегации, в состав которой войдут представители военных ведомств.