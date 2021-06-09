Банги, 9 июня. Журналисты центральноафриканского издания Oubangui Medias заявили о том, что деревня Суру находится на территории ЦАР.

Ранее сообщалось, что между Чадом и Центральноафриканской Республикой произошел вооруженный конфликт в окрестностях этого поселения. Военнослужащие ЦАР преследовали боевиков до северной границы. Радикалы намеревались скрыться в соседнем государстве.

В этот момент чадские пограничники открыли огонь по правительственной армии ЦАР (FACA). Завязалась перестрелка. Впоследствии Нджамена обвинила центральноафриканские власти в том, что военнослужащие FACA пытались незаконно проникнуть на территорию иностранного государства. Хотя даже местные жители и свидетели происшествия отрицают это.

Недавно появилась информация, что чадцы построили там целую военную базу. Неудивительно, что Нджамена пытается доказать принадлежность населенного пункта своей территории. Это место имеет важное стратегическое значение. Через Суру в ЦАР прибывают чадские наемники, которые пополняют ряды ныне разбитого конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Стоит также отметить, что это играет на руку не только африканским государствам, но и Франции, желающей дестабилизировать ситуацию в Центральноафриканской Республике.