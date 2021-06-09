Решение о признании ФБК экстремистской организацией подлежит немедленному исполнению

Москва, 9 июня. Признание московского суда ФБК1 и Фонд защиты прав граждан (ФБК-2) экстремистскими организациями подлежит немедленному исполнению.

Также суд постановил признать Штабы Навального2 экстремистскими организациями. Соратники осужденного блогера могут обжаловать приговор в течение 10 суток в судебном порядке.

Теперь структурам Навального запрещено распространять любые информационные данные, совершать финансовые транзакции, а также выдвигаться на выборах и организовывать мероприятия. Рядовым сотрудникам, работавших в организациях, грозит до шести лет тюрьмы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга