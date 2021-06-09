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Центральноафриканская ассоциация обвинила Францию в нарушении воздушного пространства

ЦАР
Центральноафриканская ассоциация обвинила Францию в нарушении воздушного пространства
wikipedia.org  /  Denny Cantrell

Банги, 9 июня. Члены ассоциации «ЦАР без Франции» обвинили Париж в нарушении воздушного пространства африканского государства.

Специалисты отметили, что пересечение границы по воздуху возможно только при наличии соответствующего разрешения, а у военных самолетов Франции такого допуска не имеется. Подобные действия приведут к ухудшению отношений двух стран, подчеркнули сотрудники организации.

Стоит отметить, что в Центральноафриканской Республике нарушение воздушного пространства считается уголовным преступлением. Однако бывшую метрополию мало беспокоят взыскательные меры. Европейская держава уже отказалась предоставить обещанную финансовую помощь и приостановила военное сотрудничество с ЦАР.

Напряженность в отношениях двух государств иногда доходит до абсурда. К примеру, французское посольство потребовало вернуть закупленные подарки, которые предназначались для центральноафриканских детей, одержавших победу во франкофонном конкурсе.

Париж заинтересован в дестабилизации обстановки на территории африканской страны, именно поэтому он эскалирует пограничный конфликт между Чадом и ЦАР. Таким образом Пятая республика стремится развязать войну между некогда дружественными государствами.

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франция цар
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