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Суд признал ФБК* экстремистской организацией

  /   Обновлено: 09 июня 2021 22:58
Происшествия
Суд признал ФБК* экстремистской организацией
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Москва, 9 июня. Подконтрольные осужденному блогеру Алексею Навальному организации признаны экстремистскими по решению Мосгорсуда.

Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и движения «Штабы Навального»3 (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями. Теперь данные структуры подлежат полному запрету и ликвидации на территории России, согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 г.

Закрытое заседание по данному делу прошло сегодня в Мосгорсуде. Прокуратура обвиняла упомянутые организации в дестабилизации общественно-политического и социального положения в стране, а также в стремлении к изменению основ конституционного строя.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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навальный мосгорсуд экстремизм фбк ФЗПГ
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