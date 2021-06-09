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Центральноафриканские журналисты прогнозируют новые провокации Чада в отношении ЦАР

ЦАР
Центральноафриканские журналисты прогнозируют новые провокации Чада в отношении ЦАР
Global Look Press  /  © David Honl / ZUMAPRESS.com

Банги, 9 июня. Журналисты центральноафриканского издания Ndjoni Sango считают, что Чад в ближайшее время устроит новые провокации против ЦАР.

По их мнению, чадские военнослужащие намеренно усиливают присутствие на границе, чтобы помешать расследованию международной комиссии и запугать население.

Ранее сообщалось о том, что между армиями ЦАР и Чада произошел вооруженный пограничный конфликт. Впоследствии две стороны договорились сформировать специальный комитет, который выяснит все обстоятельства этого инцидента.

Корреспонденты местного информационного агентства напомнили, что давление на Центральноафриканскую Республику не ограничилось беспочвенными обвинениями со стороны Нджамены по поводу произошедшего на государственной границе.

Министр иностранных дел африканского государства Сильви Байпо-Темон во время переговоров с чадской стороной подверглась психологическому и физическому насилию. По ее словам, чадцы, находясь под влиянием Франции, намеревались заставить ее подписать заявление о том, что это ЦАР виновата в вооруженном столкновении двух армий.

Центральноафриканские власти с самого начала призывали Чад к мирному урегулированию конфликта. Однако французский истэблишмент не желает упустить возможность испортить отношения двух республик. Вероятно, поэтому они так яростно обвиняют руководство ЦАР в дестабилизации ситуации.

Агрессия Нджамены становится все более очевидной. Недавно поступали сообщения о том, что чадские вертолеты и военнослужащие незаконно пересекают рубежи соседнего государства.

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