Тель-Авив, 9 июня. Израильским спецслужбам долгое время приходилось закрывать глаза на разгул неонацистских в дружественных США странах ради хороших отношений с Белым домом.

Таким мнением со зрителями YouTube-канала «Блогер БН LIVE» поделился военно-политический эксперт и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Политолог отметил, что Израиль следом за США старался не заострять внимание на ситуации в Прибалтике и на Украине, где буквально в режиме реального времени возрождается идеология нацистов, а отдельные группировки хотят продолжить дело военных преступников времен Второй мировой войны. Но Тель-Авив предпочтет закрыть на это глаза ради того, чтобы не конфликтовать с Вашингтоном.

Кроме того, по отношению к Израилю страны, в которых наблюдается образований радикальных движений, напротив, предельно дипломатичны и не дают его властям повода выразить свой протест.

«Те страны, несмотря на то, что поощряют возрождение нацизма и почитают бывших нацистских преступников, по отношению к Израилю, как к государству, проводят сверх лояльную политику, они святее Папы», — напомнил Кедми.

Так политолог прокомментировал недавнее торжественное шествие националистов в центре Киева, тем самым украинские радикалы отметили годовщину с даты создания дивизии СС «Галичина», которую вермахт в годы Великой Отечественной войны набрал из украинских добровольцев-коллаборационистов.

Однако не все европейские страны готовы это игнорировать. Французские сенаторы после визита в Киев выразили глубокую обеспокоенность в связи с радикализацией движений на Украине. После того, как сенаторы стали свидетелями шествия украинских националистов в столице, они потребовали от Парижа не оставить это без реакции.