Москва, 9 июня. Американские эксперты признали, что российский истребитель Су-34 может стать большой проблемой для Североатлантического альянса.

Издание «ПолитРоссия» привело эксклюзивной перевод статьи о самолете, опубликованной в The National Interest. Автор материала, Питер Сучиу рассказал о Су-34 как о самом способном ударном истребителе РФ, сочетающем новые технологию и проверенную временем конструкцию. Эксперт напомнил, что боевая машина отлично себя показала в борьбе с террористической угрозой в Сирии. Суичи отметил, что получивший прозвище «утенок» Су-34 официально встал на вооружение в российские ВВС в 2014 году как всепогодный сверхзвуковой ударный истребитель поколения 4++.

Суичи подчеркнул, что в следующем году «утенок» испытает новую гиперзвуковую ракету «Острота». Снаряд способен расчищать путь пилота в воздухе и поражать наземные комплексы ПВО, что по мнению автора, станет головной болью в НАТО.

Журналисты «ПолитРоссии» напомнили, что Су-з4 примет участие в учениях в Астраханской области, анонсированные Минобороны РФ. Сообщалось, что истребители впервые осуществят боевые пуски ракет класса «воздух-воздух», совершат более двадцати вылетов и отработают уничтожение высокоманевренных мишеней.

Учения пройдут в середине июня, в них примут участие двенадцать самолетов, в том числе транспортник Ан-12 и несколько Су-34.

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