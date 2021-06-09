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В России введут штраф за выгул собак детьми и людьми в нетрезвом виде

Общество
В России введут штраф за выгул собак детьми и людьми в нетрезвом виде
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Москва, 9 июня. Группа сенаторов выдвинула предложение внести правки в закон «Об ответственном обращении с животными». Инициатива получила одобрение и рекомендации конкретизировать некоторые вещи.

Авторами так называемой операции «Трезвый хозяин» выступили сенаторы Алексей Майоров, Татьяна Гигель, Виктор Новожилов и Елена Зленко, первый из которых раскрыл подробности законопроекта. Член Совета Федерации пояснил, что новые ограничения будут вводиться не везде, а только в тех субъектах РФ, где руководство сочтет это необходимым.

Сенаторы решили внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными» после того, как в Сети стали появляться ролики о нападении собак бойцовских пород на прохожих с детьми в присутствии нетрезвых хозяев, которые никак не реагировали на происходящее. Выгул собак хотят запретить не только взрослым с вредными привычками, но и детям младше 14 лет, так как в случае непредвиденной ситуации по закону они не смогут нести ответственность за случившееся.

«Нужно дать возможность регионам самим вводить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. У них должны быть полномочия, которые они станут применять с учетом своих климатических условий, национальных традиций», — заявил в беседе с kp.ru Алексей Майоров.

По словам одного из авторов законопроекта, россиянам нужно прививать культуру общения с животными через социальную рекламу, а также создать новые штрафы, размер которых составит несколько тысяч рублей. В каждом регионе будет устанавливаться своя степень опьянения при наличии которой нельзя будет выходить на улицу с питомцем.

Парламентариям предстоит конкретизировать в законопроекте некоторые моменты, а именно о каких породах собак будет идти речь. Опасные породы животных также разрешат регионам самостоятельно добавлять в соответствующий список. Контролировать исполнение закона будут органы, отвечающие за общественную безопасность — участковые, патрульно-постовые службы и Росгвардия.

Кинолог Серафим Севко положительно отреагировал на инициативу. Ему понравился и запрет, распространяющийся на подростков. Специалист считает, что детям действительно нельзя гулять с большими собаками, так как не всегда и взрослый человек может удержать разъяренного зверя на поводке.

В России хотят привлечь государство к проблеме бездомных животных. Такое мнение высказала член общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина.

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россия собака штраф выгул трезвый хозяин
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