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Прилепин пообещал перевоспитать Бузову во МХАТе

Шоу-бизнес
Прилепин пообещал перевоспитать Бузову во МХАТе
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 9 июня. Игра на сцене МХАТ пойдет на пользу Ольге Бузовой и поможет в ее перевоспитании, уверен писатель Захар Прилепин.

Известный писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени М. Горького Захар Прилепин объяснил, почему певице Ольге Бузовой дали роль в театральной постановке «Чудесный грузин». Свое мнение по данному вопросу он высказал, выступая в эфире радио «Спутник в Крыму».

Новость о том, что бывшая ведущая программы «Дом-2» выступит на сцене Московского художественного академического театра, вызвала большой резонанс в обществе. Многие известные личности негативно высказались по поводу выбора Ольги Бузовой на роль певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке про жизнь Иосифа Сталина в молодые годы.

Как пояснил Захар Прилепин, роль в спектакле у артистки совсем небольшая. При этом, по его словам, МХАТ взял Бузову «на перевоспитание», как это делал в 1920-е годы Макаренко с беспризорниками. Замхудруководителя МХАТ считает, что певица всего лишь является «заложницей системы», которая сложилась в России в 1990-2000-е годы за время становления капитализма. Однако, как подчеркивает Прилепин, приход Ольги Бузовой в театр нужно считать хорошим знаком, так как это может означать, что она готова порвать с привычной средой.

Писатель пообещал, что он вместе с художественным руководителем МХАТ Эдуардом Бояковым возьмет «шефство» над артисткой, чтобы сделать из нее «приличную комсомолку». Сам Бояков ранее также объяснил, почему выбрал на роль в постановке именно Ольгу Бузову.

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Все новости / Шоу-бизнес / Прилепин пообещал перевоспитать Бузову во МХАТе
бузова прилепин мхат
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