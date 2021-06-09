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Медик развеял мифы о неизлечимости близорукости

Общество
Медик развеял мифы о неизлечимости близорукости
pixabay.com  /  TobiasD

Москва, 9 июня. Лечение близорукости возможно, если к этому процессу подойти серьезно и с применением методов, которые советуют профессионалы.

Детский офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян развеял главные мифы о близорукости. Он отметил, что эта болезнь, вопреки бытующему в народе мнению, поддается лечению. Однако, по словам врача, с миопией все-таки не в силах бороться черника и морковь. Также специалист рассказал о бесполезности светелок, которыми пытаются лечить страдающих этим недугом людей.

Офтальмолог сообщил, что еще одним распространенным мифом является, что с болезнью можно бороться только после того как человеку исполнится 18 лет.

«Важен не возраст пациента, а факт стабильности недуга», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что болезнь должна быть «уверенно-стабильна», чтобы ее можно было уничтожить лазером. Если же это условие не выполнено, то существует вероятность, что после операции близорукость снова вернется.

Врач рассказал, что для лечения близорукости в первую очередь применяют специальные терапевтические, а не хирургически, методики. При их помощи ее останавливают. После того, как она перестала развиваться и несколько лет не растет — ее можно убрать, подчеркнул Азнаурян.

ФАН сообщал, что австралийские ученые нашли связь между ухудшением зрения и проблемами со сном.

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здоровье лечение близорукость
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