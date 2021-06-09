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Французская семья привилась «Спутником V» в Псковской области

Общество
Французская семья привилась «Спутником V» в Псковской области
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Псков, 9 июня. Пара из Франции Андре Шмитт и Кира Андреева получили полную дозу российской вакцины «Спутник V» в одной из поликлиник Псковской области, сообщает оперштаб региона.

Семейная пара прилетела в Россию на отдых, так как Андреева является уроженкой Пскова. Они приняли совместное решение сделать прививки, дабы обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом. Шмитт и Андреева решили вакцинироваться в российском регионе, потому что во Франции время ожидания укола зависит от возраста желающих.

Ранее представитель бизнеса Италии оценил спрос на «Спутник V» в мире. Разрешение применять российскую вакцину от коронавируса в Европе могло бы спасти множество жизней, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

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франция семья Спутник V
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