Французская семья привилась «Спутником V» в Псковской области

Псков, 9 июня. Пара из Франции Андре Шмитт и Кира Андреева получили полную дозу российской вакцины «Спутник V» в одной из поликлиник Псковской области, сообщает оперштаб региона.

Семейная пара прилетела в Россию на отдых, так как Андреева является уроженкой Пскова. Они приняли совместное решение сделать прививки, дабы обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом. Шмитт и Андреева решили вакцинироваться в российском регионе, потому что во Франции время ожидания укола зависит от возраста желающих.

Ранее представитель бизнеса Италии оценил спрос на «Спутник V» в мире. Разрешение применять российскую вакцину от коронавируса в Европе могло бы спасти множество жизней, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.