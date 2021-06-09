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Астролог назвала благоприятные сезоны для свадьбы в 2021 году

Общество
Астролог назвала благоприятные сезоны для свадьбы в 2021 году
Свадебное агентство СПб Skazka project

Москва, 9 июня. Лучшее время для замужества для всех знаков зодиака перечислила астролог Алена Никольская. Она рассказала, в какой период следует пойти под венец.

Астролог выделила символ 2021 года — быка, который ценит стабильность в отношениях и предупредила, что им не стоит торопиться с бракосочетанием. Представителям этого знака следует лучше узнать партнера прежде, чем играть свадьбу.

Для других знаков зодиака Никольская составила гороскоп по сезонам. Так, лето станет благоприятным периодом для женитьбы для Раков, Тельцов, Козерогов и Водолея. Чувства представителей перечисленных представителей зодиакального круга будут зашкаливать. Отношения между партнерами преобразятся до неузнаваемости, они смогут заново пережить букетно-конфетный период и насладиться обществом друг друга.

В осенний период Львам, Близнецам, Скорпионам и Стрельцам следует проявлять свои лучшие качества. Для получения желаемого признания нужно продемонстрировать выдержку, терпение и доверие к партнеру, передает «Пятый канал».

В конце 2021 года удача улыбнется Рыбам, Ракам, Овнам и Тельцам. Именно для них предпраздничная атмосфера и легкий мороз лучше всего скажутся на искреннем проявлении чувств и формирования крепких, плодотворных отношений.

Ранее ФАН сообщил, что астрологи перечислили знаки зодиака, которых ждут крупные перемены в жизни в конце июня. Они столкнутся с бурей чувств, эмоций и, возможно, встретят настоящую любовь.

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Зодиак свадьба замужество
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