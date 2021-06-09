София, 9 июня. Украинские власти готовы принять законопроект о статусе коренных народов страны. Русские в их число, однако, не входят, что вызвало возмущение и непонимание даже в Болгарии.

О новом законопроекте Киева болгарской общественности стало известно из публикации издания «Факти». Своим проектом Киев намеревается окончательно отмежеваться от Москвы и стереть из своей истории все более-менее русское вместе с упоминаниями об общеславянских корнях. Болгарские читатели «Факти» нашли в этом историческую параллель с собственными отношениями с македонцами, которые тоже предпочитают думать о себе, как о нации, гордо стоящей в стороне от всего болгарского.

Москва в свою очередь намерена поднять вопрос принадлежности русских к коренным народам Украины на международных переговорных площадках и добиться для них всех прав. В Госдуме РФ депутаты были немало встревожены неонацистским законом, который может только сильнее расколоть украинцев на почве национальности и негативно отразиться на обстановке в Донбассе. Примечательно, что Киев готов признать коренным народом только членов автохтонного этническое сообщества, которое сформировалось на украинской территории и является носителем самобытных культуры и языка.

«У нас та же проблема с македонцами!» — посетовал болгарский интернет-пользователь Рашка с чашка.

С ним согласился Така е, он напомнил, что украинский закон отразится и на болгарах, которые проживают в Незалежной. Пользователь абе тапък заявил, что русские и были коренным населением страны, а вот украинские «братушки» забыли уроки истории.

«Русские и украинцы — это один и тот же народ, с одной и той же преобладающей религией, еще три года назад у них была одна церковь с одним патриархом — Московской и Киевской Руси. Все как у нас с Македонией до 1945 года», — заметил комментатор ДаЗдраПерМа.

Ранее болгарские интернет-пользователи подняли на смех украинскую футбольную сборную. Причиной стал дизайн новой формы, который предусматривал для спортсменов футболки с географическим контуром их страны. Но по какой-то причине дизайнеры не учли, что Крым с 2014 года входит в состав Российской Федерации. Болгары посоветовали украинской сборной не мелочиться и сразу переодеться в футболки с надписью «Бандера — наш герой».