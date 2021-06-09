Экс-депутат Верховной рады предрек Украине неминуемый возврат к России

Киев, 9 июня. Украинских олигархов неминуемо настигнет расплата за предательство своей страны и учиненный в ней беспредел после майдана 2014 года, заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков.

Большее количество олигархов выбрало сторону США и отвернулись от России, о чем сейчас они, несомненно сожалеют. Украина, ее проблемы и олигархи не нужны Соединенным Штатам, признал Марков.

«Рано или поздно надо будет отвечать за все, что они делали», — заявил украинский политик.

Сейчас большинство олигархов понимают, что экономические отношения с Германией и Россией гораздо важнее одобрения США. Спустя семь лет пришло понимание, что их просто использовали как «контрацептив», а сейчас выбрасывают за ненадобностью. США не справились с ситуацией на Украине, отмечает бывший депутат.

Марков выразил недоумение действиями украинских властей, которые разрушили добрососедские отношения и сожгли все мосты.

«У Зеленского варианта другого нет, кроме как приползти к Путину и начинать договариваться. Но у них же руки по локоть в крови. Они начали остервенелую русофобию и ненависть ко всему русскому, убийства русских людей в прямом смысле этого слова», — заявил Марков в эфире «Россия-1».

Большинство украинцев не поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок. Об этом говорит результат соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.