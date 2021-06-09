Литва обманывает белорусских IT-специалистов для привлечения в страну

Вильнюс, 9 июня. Привлечь квалифицированных сотрудников из Минска руководство Литвы намерено с помощью упрощенного въезда. Так, на территорию республики смогут приезжать богатые инвесторы.

Переселение сотрудников будет осуществляться согласно Закону о правовом статусе иностранцев, инвестиций и занятости. Компании из третьих стран, в частности из Белоруссии смогут перевезти в страну близких родственников и коллег в упрощенном порядке.

Руководители компаний, подписавшие соглашения с правительством, берут на себя обязательство инвестировать не менее 1,45 млн евро в год и в обозначенный период создать больше 20 рабочих мест. Они также подписывают документ о выплате заработной платы в 1,5 раза больше среднего дохода муниципалитета, в которой проводятся инвестиции.

При этом граждане, готовые вкладываться в развитие страны, должны владеть не менее 1/10 акций компании и вкладывать не меньше 14 тыс. евро. Кроме того, важен стаж работы, он должен составлять более трех месяцев.

«В Прибалтике и Польше хотят увеличить отток специалистов из IT-сферы, которые, как они считают, подвергаются в Белоруссии политическим гонениям. Варшава даже не скрывала, что эти белорусские беженцы станут дармовой рабочей силой или, по крайней мере, низкооплачиваемой. Там даже для этого лагери развернули», — сообщил председатель Белорусского общественного объединения «Русь» Николай Сергеев.

По мнению эксперта, Литва заманивает белорусских инвесторов в ловушку, чтобы обманным путем завладеть их деньгами и кинуть. Руководство Прибалтики хочет получить высококвалифицированных сотрудников за дешевую цену, преследуя собственные корыстные цели в отношении Республики Беларусь. В реальности условия для прибывающих в Литву белорусов оказывались плачевными, подытожил политик.

Ранее ФАН сообщил, что Минобороны РФ не пригласили на ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности несубъектные и несамостоятельные Украину, Польшу и страны Прибалтики.