Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 23:15
Байден указал на отсутствие желания конфликтовать с Россией
Прокурор заявил о разжигании ФБК* ненависти в сторону власти России
Судан опроверг данные об отмене соглашения с Россией по базе на Красном море
Борт со сборной Словакии по футболу приземлился в Пулково
Запрещенный ФБК* на регулярной основе устраивал несанкционированные акции
Юристы ФБК* намерены обжаловать решение Мосгорсуда
Решение о признании ФБК экстремистской организацией подлежит немедленному исполнению
Oubangui Medias: Чад нарушил территориальные границы ЦАР
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Экс-юрист ФБК назвал команду Навального неудачниками после приговора по экстремизму
Все новости

Литва обманывает белорусских IT-специалистов для привлечения в страну

Экономика
Литва обманывает белорусских IT-специалистов для привлечения в страну
needpix.com

Вильнюс, 9 июня. Привлечь квалифицированных сотрудников из Минска руководство Литвы намерено с помощью упрощенного въезда. Так, на территорию республики смогут приезжать богатые инвесторы.

Переселение сотрудников будет осуществляться согласно Закону о правовом статусе иностранцев, инвестиций и занятости. Компании из третьих стран, в частности из Белоруссии смогут перевезти в страну близких родственников и коллег в упрощенном порядке.

Руководители компаний, подписавшие соглашения с правительством, берут на себя обязательство инвестировать не менее 1,45 млн евро в год и в обозначенный период создать больше 20 рабочих мест. Они также подписывают документ о выплате заработной платы в 1,5 раза больше среднего дохода муниципалитета, в которой проводятся инвестиции.

При этом граждане, готовые вкладываться в развитие страны, должны владеть не менее 1/10 акций компании и вкладывать не меньше 14 тыс. евро. Кроме того, важен стаж работы, он должен составлять более трех месяцев.

«В Прибалтике и Польше хотят увеличить отток специалистов из IT-сферы, которые, как они считают, подвергаются в Белоруссии политическим гонениям. Варшава даже не скрывала, что эти белорусские беженцы станут дармовой рабочей силой или, по крайней мере, низкооплачиваемой. Там даже для этого лагери развернули», — сообщил председатель Белорусского общественного объединения «Русь» Николай Сергеев.

По мнению эксперта, Литва заманивает белорусских инвесторов в ловушку, чтобы обманным путем завладеть их деньгами и кинуть. Руководство Прибалтики хочет получить высококвалифицированных сотрудников за дешевую цену, преследуя собственные корыстные цели в отношении Республики Беларусь. В реальности условия для прибывающих в Литву белорусов оказывались плачевными, подытожил политик.

Ранее ФАН сообщил, что Минобороны РФ не пригласили на ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности несубъектные и несамостоятельные Украину, Польшу и страны Прибалтики.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Литва обманывает белорусских IT-специалистов для привлечения в страну
минск литва деньги
Комментировать
Эксклюзив
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163356 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73158 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 67468 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 65246 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 56953 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru