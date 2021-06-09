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«Годами беременная»: Вера Брежнева назвала самый нелепый фейк о себе

Шоу-бизнес
«Годами беременная»: Вера Брежнева назвала самый нелепый фейк о себе
Pr Scr youtube.com  /  ОК на связи!

Москва, 9 июня. Певица Вера Брежнева со смехом воспринимает львиную долю слухов о своей личной жизни. Большая часть из них — обычные фейки.

Артистка в эфире шоу «ОК на связи» поделилась самыми нелепыми слухами, которые слышала о себе. Первый из них заключается в том, что артистка «годами ходит беременная». Смеясь, Брежнева выпятила живот и приложила к нему руку, сделав вид, что действительно в положении.

«Пожалуй, самая нелепая, что я развожусь со своим мужем. Я узнала об этом из газет. Самое удивительное, что мне писали в комментариях в соцсетях: или «Боже, как жаль, вы были такой прекрасной парой», или «Вот тебе! Вот тебе! Он нашел моложе», — заявила Брежнева.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, как одноклассники дразнили ее в детстве. По ее словам, этот период был эмоционально сложным. Семья жила небогато, денег на дорогие наряды не было. Это стало поводом для одноклассников артистки смеяться над ней и дразнить девочку Гуинпленом.

Сегодня артистка считается одной из самых красивых певиц российского шоу-бизнеса. Она воспитывает двух дочерей и счастлива в браке с композитором Константином Меладзе. В середине апреля Брежнева призналась, что задумывается о третьем ребенке. Она следит за здоровьем и активно занимается спортом, чтобы поддерживать тело в идеальном состоянии. По словам артистки, если она пропадет с экранов, значит ее планы на пополнение в семействе, увенчались успехом.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Годами беременная»: Вера Брежнева назвала самый нелепый фейк о себе
Вера Брежнева фейки брежнева
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