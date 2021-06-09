Российский бронетранспортер подорвался в сирийском городе Хасака

Дамаск, 9 июня. Бронеавтомобиль с российскими военнослужащими подорвался в Сирии. В результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взрыв произошел при проверке маршрута патрулирования военной полиции России около города Хасака. Жертвой подрыва стал один военнослужащий, трое были госпитализированы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Недавно Израиль произвел ракетный обстрел по территории Сирии. Армия республики заявила, что большинство выпущенных ракет были успешно сбиты сирийскими ПВО.