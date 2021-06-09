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Латвия пожертвует соседям излишки запаса ненадежной вакцины от коронавируса

Общество
Латвия пожертвует соседям излишки запаса ненадежной вакцины от коронавируса
Global Look Press  /  © Luis Lima Jr / Keystone Press Agency

Рига, 9 июня. В Латвии ищут способ применения залежам вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ранее минздрав страны не торопился прививать латвийцев этим препаратом из-за побочных эффектов.

Латвийским министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что наиболее вероятно, что Рига передаст запасы препарата странам, которым он нужнее, указало издание Diena. В числе возможных адресатов столь щедрого подарка фигурирует Украина, в ней доступность вакцины как раз под вопросом, а эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего. Павлютс отметил, что власти пока ожидают ответа от производителей, которые обещали к концу этой дели предоставить прогноз будущих поставок.

Следует отметить, что к концу мая Рига располагала запасом из 56 тысяч доз AstraZeneca, этого более чем достаточно для того, чтобы привить всех желающих. Однако еще в марте власти Латвии предпочитали не рисковать и не одобряли использование препарата. Причиной тому послужило неприятное открытие, сделанное британскими учеными: препарат значительно повышал риск тромбоза у пациентов.

Во всей Европе выявили 500 подобных случаев, и некоторые из них привели к скоропостижному летальному исходу вакцинированных. После этого некоторые страны, включая Латвию, отказались от использования вакцины до распоряжения Всемирной организации здравоохранения. Ее специалисты риск осложнений сочли слишком низким в сравнении с числом людей, которым препарат помог.

Ранее властям Латвии пришлось оправдываться перед Москвой за инцидент с заменой российского флага в центре Риги на знамя Олимпийского комитета. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жест латвийцев попыткой закрепиться в российском списке недружественных стран.

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украина Латвия коронавирус astrazeneca
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