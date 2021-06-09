В Германии заявили о неразрывной связи между Европой и Россией

Берлин, 9 июня. Невозможно представить Европу, как и Германию, без России. Такой точкой зрения поделился сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Россию и ФРГ объединяет более чем 1000-летняя общая история.

«Европа, как и ФРГ, немыслима без России. Германия без России не стала бы тем, чем она сегодня является — объединенной, демократической страной в центре Европы», — цитирует слова политика РИА Новости.

Поэтому политик призывает РФ и Германию отказаться от обоюдных обвинений и начать мирный диалог.

«Теперь, когда мы снова оказались на перепутье в отношениях, мы сможем двигаться дальше только при помощи непрерывного диалога, открытых и объединяющих разговоров, а не посредством обвинений», — подчеркнул Крупалла.

Отметим, что речь Крупалла прозвучала 9 июня на заседании в Бундестаге. Мероприятие было приурочено к Дню памяти 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.

Ранее представители Соединенных Штатов провели переговоры с коллегами из Германии. Ключевой темой обсуждений стала позиция Вашингтона по проекту «Северный поток — 2».