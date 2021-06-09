Анекдот Норкина про «армянина и чужую корзину» развеселил зрителей НТВ

Москва, 9 июня. Телеведущий Андрей Норкин в разговоре о поездках президента США по Европе вспомнил анекдот про сборную Армении по баскетболу.

Российский журналист, телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» смог рассмешить зрителей анекдотом про армянина и сборную Армении по баскетболу.

В шоу обсуждали европейские «гастроли» президента США Джо Байдена. Норкин напомнил, что у американского лидера намечено множество саммитов и деловых встреч, а финальной точкой станет беседа с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет уже через неделю.

Активнее всех грядущую встречу обсуждают на Украине. Власти на этом фоне заявляли о том, что непременно также должна состояться встреча Байдена с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако завершилась «встреча» лишь телефонным разговором и Киев умудрился исказить смысл главного его итога, на что обратили внимание сами американцы.

Президент Украины провел параллели между Байденом в политике и спортсменом Майклом Джорданом в баскетболе. Игрок часто выбирал тактику «слабого» и вводил соперника в заблуждение, а после этого резко менял манеру игры и одерживал победу. Телеведущий в связи с этим вспомнил анекдот про баскетбольную тематику.

«У армянского радио спрашивают: «Вот скажите, как так получилось, что у Армении есть сборная по футболу, по волейболу, по шахматам, а по баскетболу нет?». Армянское радио отвечает: «Господи, а где видели армянина, который хоть однажды что-то положил в чужую корзину?!», — развеселили Норкин публику.

ФАН сообщал, что некоторое время назад Норкин также позабавил слушателей анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией.