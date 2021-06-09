Пилот самолета госпитализирован после жесткой посадки в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 9 июня. Легкомоторный самолет был вынужден совершить аварийную посадку на территории Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Пилоту после жесткой посадки потребовалась помощь врачей. Он был госпитализирован.

«В 20:58 по московскому времени поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района», — сказано в сообщении МЧС РФ по Ростовской области.

Следственный комитет РФ недавно возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета Ан-2 авиакомпании Utair. Этот инцидент произошел в Тюменской области 21 мая.