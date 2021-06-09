Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 23:14
Байден указал на отсутствие желания конфликтовать с Россией
Прокурор заявил о разжигании ФБК* ненависти в сторону власти России
Судан опроверг данные об отмене соглашения с Россией по базе на Красном море
Борт со сборной Словакии по футболу приземлился в Пулково
Запрещенный ФБК* на регулярной основе устраивал несанкционированные акции
Юристы ФБК* намерены обжаловать решение Мосгорсуда
Решение о признании ФБК экстремистской организацией подлежит немедленному исполнению
Oubangui Medias: Чад нарушил территориальные границы ЦАР
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Экс-юрист ФБК назвал команду Навального неудачниками после приговора по экстремизму
Все новости

Пилот самолета госпитализирован после жесткой посадки в Ростовской области

Происшествия
Пилот самолета госпитализирован после жесткой посадки в Ростовской области
wikipedia.org  /  Ilya Plekhanov

Ростов-на-Дону, 9 июня. Легкомоторный самолет был вынужден совершить аварийную посадку на территории Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Пилоту после жесткой посадки потребовалась помощь врачей. Он был госпитализирован.

«В 20:58 по московскому времени поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района», — сказано в сообщении МЧС РФ по Ростовской области.

Следственный комитет РФ недавно возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета Ан-2 авиакомпании Utair. Этот инцидент произошел в Тюменской области 21 мая.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пилот самолета госпитализирован после жесткой посадки в Ростовской области
самолет госпитализация ростовская область жесткая посадка
Комментировать
Эксклюзив
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163356 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73158 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 67468 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 65246 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 56953 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru