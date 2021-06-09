«Союзмультфильм» выпустил линейку духов с ароматами мультфильмов

Москва, 9 июня. Киностудия «Союзмультфильм» в честь 85-летнего юбилея выпустила парфюмерную коллекцию запахов из мультфильмов.

Создатели обещают, что ароматы перенесут покупателя в атмосферу любимого мультфильма. Об этом говорится в Instagram студии.

Коллекцию ароматов разрабатывали совместно с российским парфюмерным брендом Biblioteka aromatov. Как утверждают на студии, духи станут хорошим подарком тому, кто «хочет вспомнить запахи своего детства».

Всего в линейке представлено десять ароматов. Так, к примеру, «Чебурашка» пахнет душистыми апельсинами, «Простоквашино» — «с легкими нотками утренний росы, тишины и спокойствия», «Малыш и Карлсон» пахнет плюшками и малиновым вареньем, а «Ежик в тумане» — это «аромат густого тумана».

Каждый флакон обойдется покупателям в 1950 рублей. К слову, такая цена весьма удивила некоторых потенциальных покупателей.

«2000 за флакон аромата для детей?! Супер идея. Но что за цены?! Мы в параллельных реальностях что ли живем?» — пишет в комментраиях в соцсети одна из пользовательниц.

«Да уж… Цена просто не детская», — добавила другая.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» приобрел детский телеканал «Мультиландия», чтобы получить новые возможности для показа своего контента. Студия намерена развиваться в сторону медиахолдинга, и покупка нового канала стала частью этой стратегии. Гендиректор ООО «Союзмультфильм» и председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что «Мультиландию» выбрали в связи с высокими показателями просмотра канала.