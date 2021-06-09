Байден планирует обсудить украинский вопрос на ближайшей встрече с Путиным

Женева, 9 июня. Американский лидер Джо Байден наверняка захочет обсудить тему Украины с президентом России Владимиром Путиным, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у Байдена будет большое желание обменяться мнением с Владимиром Путиным по ситуации на территории Украины.

«Тема Украины так или иначе будет затрагиваться», - сказал Песков

Ранее стало известно, что Байден отказался от разговора с Зеленским перед саммитом с РФ. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома.