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Байден планирует обсудить украинский вопрос на ближайшей встрече с Путиным

  /   Обновлено: 09 июня 2021 22:23
Политика
Байден планирует обсудить украинский вопрос на ближайшей встрече с Путиным
Федеральное агентство новостей

Женева, 9 июня. Американский лидер Джо Байден наверняка захочет обсудить тему Украины с президентом России Владимиром Путиным, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у Байдена будет большое желание обменяться мнением с Владимиром Путиным по ситуации на территории Украины.

«Тема Украины так или иначе будет затрагиваться», - сказал Песков

Ранее стало известно, что Байден отказался от разговора с Зеленским перед саммитом с РФ. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома.

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Владимир Путин украина Джо Байден
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