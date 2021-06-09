Псаки заявила о проработке формата предстоящей встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 9 июня. Формат переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пока прорабатывается. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Путин и Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня. Лидеры двух стран обсудят имеющиеся разногласия в разных сферах и предпримут попытку найти точки соприкосновения.

Белый дом ранее заявил о намерении Джо Байдена провести пресс-конференцию после саммита с Владимиром Путиным. Вашингтон надеется на участие российского лидера в общении с прессой.