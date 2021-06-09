Песков: Путин готов к общению с прессой после встречи с Байденом

Москва, 9 июня. Президент России Владимир Путин готов к любой форме общения со СМИ после переговоров с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путин точно пообщается с журналистским пулом Кремля после переговоров с Байденом в Женеве. Он также готов к совместной пресс-конференции, передает РИА Новости.

Белый дом ранее заявил о намерении Джо Байдена пообщаться с прессой после встречи с Владимиром Путиным. Вашингтон также выразил надежду, что российский лидер присоединится к американскому коллеге.