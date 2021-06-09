Белорусский минтранс считает санкции США безвредными для страны

Минск, 9 июня. Авиационные санкции США против Белоруссии являются «беззубым укусом» для страны. Об этом заявил глава департамента по авиации белорусского минтранса.

Недавно в Белом доме пообещали в скором времени объявить новый пакет ограничительных мер против правительства Белоруссии. Об этом рассказала посол США в Минске Джуди Фишер.

По ее словам Соединенные Штаты в данный момент проводят соответствующие консультативные совещания с представителями Великобритании, Канады и Евросоюза. Фишер утверждает, что западные страны хотят добиться ответственности «за нарушения прав человека».