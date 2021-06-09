Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 23:13
Байден указал на отсутствие желания конфликтовать с Россией
Прокурор заявил о разжигании ФБК* ненависти в сторону власти России
Судан опроверг данные об отмене соглашения с Россией по базе на Красном море
Борт со сборной Словакии по футболу приземлился в Пулково
Запрещенный ФБК* на регулярной основе устраивал несанкционированные акции
Юристы ФБК* намерены обжаловать решение Мосгорсуда
Решение о признании ФБК экстремистской организацией подлежит немедленному исполнению
Oubangui Medias: Чад нарушил территориальные границы ЦАР
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Экс-юрист ФБК назвал команду Навального неудачниками после приговора по экстремизму
Все новости

Экс-юрист ФБК назвал команду Навального неудачниками после приговора по экстремизму

  /   Обновлено: 09 июня 2021 23:02
Общество
Экс-юрист ФБК назвал команду Навального неудачниками после приговора по экстремизму
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 9 июня. Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал «Фонд борьбы с коррупцией»1, «Фонд защиты прав граждан» (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) и штабы Навального3 (структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда) экстремистскими организациями. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

В комментарии ФАН бывший юрист ФБК Виталий Серуканов предположил, к каким действиям прибегнут соратники Навального после вынесения судом соответствующего постановления. Он считает, что в будущем экс-сотрудники структур оппозиционера могут предпринять попытки создать новые НКО с учетом их предполагаемого местоположения.

«Мне кажется, будут вялые попытки поднять какие-нибудь новые структуры в Грузии, Литве, других странах Прибалтики. То есть выстроить некую систему провокаций, пытаться расшатать хоть кого-то, кто останется, кто не сбежит», — считает эксперт.

Подобные планы, по мнению Серуканова, обречены на провал. В частности, это связано с тем, что Леонид Волков, возглавляющий структуры Навального сейчас, не располагает необходимыми навыками управления. Более того, моральная обстановка в команде оппозиционера оставляет желать лучшего.

«Они подавлены, они не готовы бороться, у них нет плана «Б». То есть такая разрозненная кучка неудачников. Я не ожидаю от них чего-то серьезного. Да, у них были планы по протестам, но мы видим, что одинокая Любовь Соболь не способна организовать даже собственный штаб. Все ее соратники сбежали в Грузию. Все они сложили лапки и сдулись», — заключил бывший юрист ФБК.

Ранее ФАН сообщал, что у здания Мосгорсуда во время процесса о признании ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими не было живой поддержки. 

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экс-юрист ФБК назвал команду Навального неудачниками после приговора по экстремизму
навальный мосгорсуд серуканов
Комментировать
Эксклюзив
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Экс-советница Рейгана сказала, чего на самом деле хотят американцы в отношениях с РФ
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163356 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73158 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 67468 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 65246 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 56953 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru