Экс-юрист ФБК назвал команду Навального неудачниками после приговора по экстремизму

Москва, 9 июня. Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал «Фонд борьбы с коррупцией»1, «Фонд защиты прав граждан» (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) и штабы Навального3 (структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда) экстремистскими организациями. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

В комментарии ФАН бывший юрист ФБК Виталий Серуканов предположил, к каким действиям прибегнут соратники Навального после вынесения судом соответствующего постановления. Он считает, что в будущем экс-сотрудники структур оппозиционера могут предпринять попытки создать новые НКО с учетом их предполагаемого местоположения.

«Мне кажется, будут вялые попытки поднять какие-нибудь новые структуры в Грузии, Литве, других странах Прибалтики. То есть выстроить некую систему провокаций, пытаться расшатать хоть кого-то, кто останется, кто не сбежит», — считает эксперт.

Подобные планы, по мнению Серуканова, обречены на провал. В частности, это связано с тем, что Леонид Волков, возглавляющий структуры Навального сейчас, не располагает необходимыми навыками управления. Более того, моральная обстановка в команде оппозиционера оставляет желать лучшего.

«Они подавлены, они не готовы бороться, у них нет плана «Б». То есть такая разрозненная кучка неудачников. Я не ожидаю от них чего-то серьезного. Да, у них были планы по протестам, но мы видим, что одинокая Любовь Соболь не способна организовать даже собственный штаб. Все ее соратники сбежали в Грузию. Все они сложили лапки и сдулись», — заключил бывший юрист ФБК.

Ранее ФАН сообщал, что у здания Мосгорсуда во время процесса о признании ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими не было живой поддержки.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга