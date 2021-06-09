Байден и Путин обсудят ситуацию в Сирии во время июньского саммита

Вашингтон, 9 июня. Американский президент Джо Байден затронет тему Сирии во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Встреча двух лидеров пройдет в ходе июньского саммита в Женеве. Одной из тем станет доставка гуманитарной помощи в Сирию, пояснил помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан во время беседы с журналистами.

«Наша позиция в вопросе гуманитарного доступа хороша известна. Мы считаем, что должен быть трансграничный гуманитарный доступ для спасения жизней», — отметил он.

Журналист издания L'Obs Пьер Хаски ранее сравнил предстоящий саммит президентов России и США с боксерским поединком. Он считает, что эта встреча может значительно изменить соотношение сил на мировой арене.