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Таможня ЦАР оштрафовала сотрудников миссии ООН на миллион долларов за контрабанду

ЦАР
Таможня ЦАР оштрафовала сотрудников миссии ООН на миллион долларов за контрабанду
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 9 июня. Многопрофильная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) получила штраф от центральноафриканской таможни на один миллион долларов.

Сотрудники пограничного контроля заявили, что служащие МИНУСКА попытались незаконным образом ввезти автомобильные запчасти на территорию страны. Чиновники отметили, что это не единичный случай.

Представители ООН и раньше не указывали многие позиции товаров, транспортируемых в ЦАР. Тем самым они желали сэкономить, не выплачивая пошлину.

Однако в этом случае Центральноафриканская Республика теряла законные денежные поступления, что непременно вызвало недовольство компетентных органов. Стоит отметить, что о преступлениях ООН хорошо известно и простым центральноафриканцам.

Недавно жители восьми районов столицы республики вышли на многотысячную демонстрацию, чтобы призвать контингент МИНУСКА покинуть африканскую страну.

Многие люди также недовольны попытками международной организации вынудить центральноафриканские власти пойти на переговоры с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Последние убивали мирных граждан, а также грабили села и города, пока их не уничтожили национальные вооруженные силы.

Миротворцы МИНУСКА также обвиняются в сотрудничестве с бандитами. Зафиксированы случаи передачи боеприпасов и мин незаконным вооруженным формированиям.

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