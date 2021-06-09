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Бывший продюсер Светланы Лободы поставила точку в скандале с Киркоровым

Шоу-бизнес
Бывший продюсер Светланы Лободы поставила точку в скандале с Киркоровым
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 9 июня. Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила королю эстрады Филиппу Киркорову, который обрушился на нее после скандала из-за премии Муз-ТВ.

Крапивина крайне нелестно отозвалась об артистах, посетивших церемонию, назвав премию «цирком уродов». Кроме того, она довольно резко высказалась о Киркорове и экс-возлюбленном певицы Ольги Бузовой рэпере Даве, поскольку король эстрады и бывший бойфренд звезды «Дома-2» приехали на церемонию в образе жениха и невесты.

Слова Крапивиной сильно разозлили именитого певца. В ответ он обвинил Лободу и ее команду в плагиате, отметив, что один из номеров певицы напоминает выступление Бейонсе. После этого экс-продюсер Лободы поставила точку в скандале, опубликовав видеообращение на своей странице в Instagram и подчеркнув, что это ее последний комментарий по теме.

Крапивина согласилась, что ее первоначальное заявление действительно содержало некорректные формулировки. Однако, по словам продюсера, она не хотела задеть лиц нетрадиционной ориентации, а лишь пыталась указать, что Киркоров продвигает людей, делающих все ради популярности.

«Ради 15 секунд славы готовы сыграть люблю роль... На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом на 15 секунд в рэпера, потом на 15 секунд в жениха Бузовой, а после в жену Киркорова», — заявила Крапивина, видимо, намекая на Даву.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Киркорова в скандале с Крапивиной. По его мнению, королю эстрады наконец удалось поставить экс-продюсера Лободы на место.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший продюсер Светланы Лободы поставила точку в скандале с Киркоровым
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