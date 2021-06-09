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Сосед адлерского стрелка назвал причину убийства приставов

Происшествия
Сосед адлерского стрелка назвал причину убийства приставов
r35.fssprus.ru  /  Пресс-служба ФССП России по Вологодской области

Сочи, 9 июня. Житель Адлера объяснил мотивы своего соседа, расстрелявшего сотрудников ФССП, которые прибыли к нему с постановлением о сносе "самостроя".

Как рассказал мужчина редакции сайта 360tv.ru, стрелявший имел письмо о судебном разбирательстве по поводу сноса гаражей. Окончательного решения по делу он не получил и поэтому агрессивно встретил прибывших приставов.

«К нему приехали приставы по поводу сноса гаражей. У него было письмо, что идут судебные разбирательства и в данный момент нет решения суда, что они идут под снос. Приставы особо его не слушали, слово за слово, начался конфликт, он достал ружье — и произошло то, что произошло», — рассказал сосед стрелявшего мужчины.

Также собеседник издания уточнил, что для многих местных жителей эти постройки являлись единственным источником дохода.

Напомним, вопиющий инцидент произошел 9 июня на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Местный житель встретил прибывших сотрудников ГУ ФССП России по Краснодарскому краю стрельбой. В результате ЧП двое судебных приставов скончались. Злоумышленник признал свою вину и заявил, что не жалеет о содеянном.

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убийство стрельба приставы адлер
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