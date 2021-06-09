Симферополь, 9 июня. Попытки шантажировать Россию при помощи водной блокады Крыма не увенчались успехом, Украина понесла убытки, которые исчисляются не только в долларах.

Ряд мероприятий и благоприятные погодные условия наполнили водохранилище, снабжающее питьевой водой Севастополь, об этом крымским властям сообщил директор горхоза Евгений Горлов. Украина окончательно упустила возможность надавить на Москву, и вытребовать уступки в обмен на воду.

Экономическая упущенная выгода Украины исчисляется десятками миллиардов долларов, считает политологи. В 2014 году страна объявила Крыму не только водную, но и энергетическую блокаду. При этом украинские власти не ограничились простым отключением от линий электропередач, они взорвали опоры ЛЭП, обеспечивающих подачу электроэнергии в Крым. В итоге на Украине выросли тарифы на электроэнергию, так как Запорожская АЭС была вынуждена снизить мощность. При более благоразумном подходе Украина могла бы продавать электроэнергию в Крым и за счет этого пополнять свой дырявый бюджет.

Аналогичная ситуация и с водой: ни себе, ни людям. Вместо того, чтобы сбрасывать излишки воды из Днепра в Черное море, Украина могла бы продавать ее Крыму.

Помимо очевидных убытков есть еще и политические последствия действий украинских властей. И нынешний президент Украины и его предшественники неоднократно заявляли, что Крым — это Украина и они заботятся о нем. Крымчане задаются вопросом — в чем проявляется эта «забота»? В лишении жителей полуострова жизненно необходимых ресурсов — воды и электричества? В Крыму понимают, кто это сделал и для чего.

Большинство крымских татар, проживающих на полуострове, занимается сельским хозяйством. Для них отсутствие воды означает вынужденное сокращение производства, что влечет за собой упущенную прибыль.

«И это – тоже повод «любить» Украину, украинские власти и меджлис во главе с Чубаровым», — отметил киевский политолог Александр Семченко в интервью «ПолитНавигатору».

Его коллега Александр Булавин добавил, что украинские власти планировали использовать блокаду Крыма для получения различных политических преференций от Москвы. Но их план провалился. К тому же своими недальновидными действиями власти навредили своим же гражданам. Фермеры Херсонской области пострадали от переизбытка влаги, которая вместо Северо-Крымского канала ушла в землю, что вызвало заболачивание территорий и отрицательно сказалось на урожае.

Крымский ученый предложил еще один инновационный способ обеспечить регион водой. Он учел неравномерное распределение осадков над полуостровом и предложил при помощи термопушки «перегонять» облака в более засушливые территории.