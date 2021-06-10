Татьяна Шеина озвучила главные проблемы Петербурга и регионов с бездомными животными

В России проблема бездомных животных достаточно актуальна. Особенно когда речь заходит о нападении агрессивных бездомных собак на людей. Обновленный закон «Об ответственном обращении с животными» обязует стерилизовать, вакцинировать бездомных собак, а затем выпускать их обратно на волю. Усыплять больных, старых и даже агрессивных животных запрещено. Как контролировать численность бездомных собак? Во сколько обходится содержание приюта? Почему агрессивных собак после стерилизации не считают угрозой для общества? На эти и другие вопросы ответила учредитель благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам», член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Проблема бездомных собак, по признанию Татьяны Шеиной, достаточно серьезная. Если делать акцент на работу надзорных служб, ситуация в Петербурге благоприятная, в отличие от других регионов, где нет приютов и животные обитают на улице. По словам учредителя БФ для животных, у большинства обитателей приютов когда-то были хозяева.

«Животным лучше в приюте, чем на улице. У нас они пристраиваются в семьи. Сейчас порядка 860 животных, в основном домашних, есть те, которые попали под раздачу, с травмами», — говорит Шеина.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К сожалению, статистика числа бездомных животных не радостная. Количество беспризорных хвостов растет. Еще в 2000 году, когда благотворительный фонд «Помощь бездомным собакам» только начал свою деятельность, на его территории находилось 25 собак, а в 2008-м — 200. И это далеко не все животные, которым сегодня нужна помощь.

Проблема бездомных собак обостряется еще и тем, что не все животные спокойно могут сосуществовать с человеком. Порой хвостатые могут довольно агрессивно вести себя по отношению к мирным гражданам. В Госдуме РФ депутаты даже хотели ввести возможность эвтаназии.

«Чиновники не могут решить вопрос усыпления, это не то, с чего нужно начинать. Есть люди, которые хотят заниматься этой проблемой, но государство должно создать условия, выделить землю, дать помещение, это проблема государства. Животные будут в приюте — агрессивных собак не будет», — отмечает учредитель благотворительного фонда для животных.

Свои слова Татьяна Шеина поясняет тем, что, благодаря приютам и программам кастрации, за 15 лет эта проблема была решена максимально настолько, насколько это возможно.

«Кастрированная собака не нападает, она становится спокойнее. Агрессивных собак не выпускают на улицу, мы ищем приюты, где они могут находиться. В нашем приюте таких собак нет, но есть другие организации, которые принимают таких животных», — объясняет Шеина.

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По словам общественницы, за 21 год работы фонда помощи бездомным животным удалось снизить число безнадзорных собак на улицах города до минимума. И этот результат можно видеть своими глазами. Причем, как отметила сама Татьяна Шеина, труд по содержанию приюта и самих хвостатых довольно тяжелый.

«Чтобы создать такую организацию, нужно взвешенное решение. Один человек не потянет — только команда. Нужно официально зарегистрировать фонд, завести счета, привлекать средства. Содержание приюта обходится очень дорого. Это не просто привести, напоить, накормить и пристроить. Все должно быть профессионально: диагностика, лечение, работа с кинологом. Государство может помогать только компенсацией за коммунальные услуги», — отмечает гостья пресс-центра.

По мнению Татьяны Шеиной, государство должно быть более участливым к проблеме безнадзорных животных. До людей необходимо донести, что нужно брать животных из приюта, заниматься с кинологами. Конечно, приюты пытаются продвинуть эту идею в массы, но этого недостаточно. По словам Шеиной, необходима мощная социальная реклама.

Учредитель БФ также не исключила, что привить ответственность по отношению к домашним животным помог бы европейский опыт, где владелец за выброшенного на улицу котенка или щенка получает колоссальный штраф.

Говоря о приютах, невозможно не коснуться проблемы выгула домашних животных. И это касается не только собак, взятых из приютов, но и остальных четвероногих.

«В Европе выгул осуществляется без намордников, поводок, конечно, нужен, но нужно собаку отпускать погулять, нужно отводить специальные места. Кроме того, я бы вернулась к истории. Когда-то человек получал документы, что он может завести собаку, почему нельзя такое ввести? Человек должен быть подготовлен, он же управляет. Владелец должен надевать на собаку намордник при людях», — убеждена Шеина.

Нередко на страницах различных изданий встречаются новости о нападении собак на детей и даже взрослых, и чаще всего такие встречи заканчиваются плачевно для человека. Но только ли в животном дело?

«Люди порой сами провоцируют ситуацию, много деток, которые не знают, как вести себя на улице. Ребенок, видя стаю собак, выделяет адреналин, собаки это чувствуют. Тут нужно сопровождение взрослого, детей нельзя отправлять одних. Мы уже говорим о проблемах нашей страны», — заключила Татьяна Шеина.

Ранее чиновники из администрации Каргасокского района закупили оборудование для поимки бродячих собак, но так и не приступили к отлову, передает источник Федерального агентства новостей.