Провидица Ванга предсказала три важных события в 2021 году

Москва, 9 июня. Болгарская провидица Ванга предсказала в 2021 году мощное цунами, конец света и избавление от рака. Апокалиптические видения в основном касаются Европы.

Даже после смерти ее считают могущественным медиумом, жившим со времен Нострадамуса. Многие пророчества Ванги сбывались. Так, она предсказала создание крупной террористической организации, теракт двух башен-близнецов в Нью-Йорке, и другие, изменившие мир события.

В одной из книг по паранормальным явлениям Джудит Джойс отмечается, что люди постоянно будут обращаться к знамениям Ванги, чтобы узнать подробности будущего. По словам автора, Ванга никогда не писала о себе книг, однако о ее способностях и пророчествах написано много произведений.

«Она утверждала, что получает информацию от невидимых существ, и сказала, что, если кто-то стоит перед ней, она может увидеть жизнь этого человека, как если бы это был фильм, от начала до конца», — уточнила писательница.

Во время сеансов провидица просила дать ей кусочек сахара, после чего применяла его в качестве кристалла для накопления энергии и получения информации от высших сил. Ванга предсказала множество событий, вплоть до 5079 года. Так, в текущем году, по словам ясновидящей, людей ожидает катастрофическое цунами, которое обрушится на Азию, разрушительные событие и как следствие трансформация судьбы всего человечества.

Также в проходящем году предсказано открытие лекарство от рака. Хотя многие мистики обращают внимание на точные слова болгарской провидицы, которая считала, что необходимые медикаменты появятся не в 21 году, а в 21 веке.

«В начале 21 века человечество избавится от рака. Настанет день, когда рак будет связан железными цепями», — уточняла она о крупном прорыве ученых.

Ранее ФАН сообщил, что Ванга при жизни предсказывала судьбу не только конкретным людям, обратившимся за помощью, но и делала прогнозы на будущее для знаков зодиака. Так, в 2021 году она заявила о безбедной жизни семи представителям зодиакального круга.