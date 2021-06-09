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Чад укрывает разыскиваемого за попытку госпереворота в ЦАР экс-президента республики Бозизе

ЦАР
Чад укрывает разыскиваемого за попытку госпереворота в ЦАР экс-президента республики Бозизе
wikipedia.org  /  UNDP / CC BY-SA 2.0

Банги, 9 июня. Лидер боевиков «Коалиции патриотов за перемены», экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе скрывается в Чаде.

Журналисты центральноафриканского издания Ndjoni Sango сообщили о том, что он перенес сложную операцию на почки и теперь находится в тяжелом состоянии. Корреспонденты даже указали его точное местоположение. Экс-президент проходит лечение в одном из медицинских центров чадского города Кумре.

Врачи заявляют, что его жизни ничего не угрожает. Правительство республики позаботилось о том, чтобы он чувствовал себя комфортно в чужой стране, в то время как его разыскивают в ЦАР за попытку государственного переворота. Стоит напомнить, что Нджамена укрывает Бозизе, несмотря на то, что на него заведено уголовное дело не только в соседней республике. Помимо этого, бывший политик числится в санкционном списке Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось о том, что 3 декабря 2020 года центральноафриканский Конституционный суд снял кандидатуру Бозизе с выборов из-за несоответствия требованиям выдвижения на пост президента.

Однако он не стал с этим мириться, сформировал конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены», который попытался сорвать декабрьские выборы и захватить власть.

После разгрома основных сил «Коалиции» правительственными войсками Бозизе окончательно утратил надежду на то, что когда-нибудь сможет возглавить Центральноафриканскую Республику. В связи с этим стоит упомянуть про российских инструкторов, которые сыграли важную роль в подготовке вооруженных сил государства. Отечественные специалисты обучают личный состав национальной армии, что позволило в считанные месяцы ликвидировать угрозу со стороны радикалов.

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цар чад бозизе
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