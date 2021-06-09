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Байден намерен обсудить «СП-2» на встрече с Меркель в рамках саммита G7

Политика
Байден намерен обсудить «СП-2» на встрече с Меркель в рамках саммита G7
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Вашингтон, 9 июня. Строительство «Северного потока — 2» может стать одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Встреча американского и немецкого лидеров состоится на предстоящем саммите G7. Об этом в беседе с прессой сообщил помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан.

Германия понимает обеспокоенность США по поводу запуска газопровода, отметил представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон хочет выяснить, как «Северный поток — 2» отразится на энергетической безопасности в Европе и Украине.

Введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет смысла, поскольку первая нитка магистрали уже достроена. Соответствующее заявление ранее сделал президент РФ Владимир Путин.

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Все новости / Политика / Байден намерен обсудить «СП-2» на встрече с Меркель в рамках саммита G7
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