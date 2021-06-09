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Торговый центр на юге Волгограда эвакуировали из-за угрозы «взрыва»

  /   Обновлено: 09 июня 2021 21:11
Происшествия
Торговый центр на юге Волгограда эвакуировали из-за угрозы «взрыва»
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Волгоград, 9 июня. Анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Акварель» в Советском районе поступило руководству заведения.

Всех посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали. На место прибыли правоохранители, бригады скорой и кинологи с собакой. Проводится тщательный осмотр всех помещений центра.

Сотрудникам полиции предстоит установить личность анонима и выяснить его мотивы. По результатам проверки будет вынесено решение, соответствующее законодательству РФ.

Похожая ситуация случилась в Ростове-на-Дону. Там из-за угроз анонима эвакуировали сразу два торговых центра.

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Все новости / Происшествия / Торговый центр на юге Волгограда эвакуировали из-за угрозы «взрыва»
минирование эвакуация волгоградская область
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