Киркоров не в лучшем виде предстал перед поклонницей на пляже в Эмиратах

Дубаи, 9 июня. Отдыхающие в Арабских Эмиратах россияне засняли на пляже российского короля поп-эстрады Филиппа Киркорова. Звезду признали не сразу из-за выдающегося живота.

Примечательно, что накануне звезда и исполнитель хитов «Цвет настроение — синий» и «Зайка моя» похвастался перед своими подписчиками в Instagram довольно подтянутым животом. В соцсетях Киркоров заработал такие комплименты как «два метра болгарской красоты!» и похвалы в адрес хорошей формы.

Но оказалось, что на самом деле артист выглядит не так молодцевато, как показывал подписчикам. Скорее король эстрады умело пользуется такими фишками для фотогеничного вида, как правильный ракурс, втягивание живота, прямая осадка и фоторедакторы, что позволяет скрывать последствия слишком вольной трактовки понятия «сбалансированное питание».

Правда стала известна, когда на пляже певца засняла соотечественница, которая едва ли узнала в упитанном мужчине с полотенцем на голове Киркорова. Ее видео 8 июня показал у себя Telegram-канал «Только никому», на записи видно как Киркоров гуляет по побережью в компании спутников. Заметив съемку они попросили женщину убрать смартфон и пообщаться с артистом попозже. Однако женщина поделилась записью с друзьями и она быстро развирусилась.

Поклонники творчества Киркорова сравнили видео с недавними фото, которыми певец хвастался в Instagram, и были несколько разочарованы. Расстроило их скорее не то, что певец в свои 54 года не выглядит как спортсмен, а то что он усиленно пытался убедить в этом весь Интернет при помощи фотоманипуляций.

Ранее Киркоров своим выступлением на премии телеканала Муз-ТВ привлек немало внимания за счет эффектного номера с группой подтанцовки из полуголых мужчин. Фееричное выступление Киркорова, и не только, заставило Роскомнадзор проверить весь эфир на предмет пропаганды гомосексуализма.