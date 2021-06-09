Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 21:45
Песков: Путин готов к общению с прессой после встречи с Байденом
США решат вопрос о включении темы космоса в процессе переговоров с РФ
Байден и Путин обсудят ситуацию в Сирии во время июньского саммита
Белорусский минтранс считает санкции США безвредными для страны
Байден намерен обсудить «СП-2» на встрече с Меркель в рамках саммита G7
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Таможня ЦАР оштрафовала сотрудников миссии ООН на миллион долларов за контрабанду
Животноводческая ферма загорелась под Красноярском
Американские военные сообщили о стрельбе на базе ВВС США в Техасе
Байден намерен провести пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве
Все новости

Американские военные сообщили о стрельбе на базе ВВС США в Техасе

Происшествия
Американские военные сообщили о стрельбе на базе ВВС США в Техасе
pixabay.com

Остин, 9 июня. Стрельба произошла на территории базы ВВС США, расположенной в Техасе. Об инциденте сообщили американские военные.

Из-за стрельбы на базе была объявлена команда «в укрытие». Тревога, как отметили военные, не является учебной.

«Всему персоналу немедленно принять меры по полному локдауну и занять укрытия», — сказано в сообщении.

База, где произошел инцидент со стрельбой, используется для подготовки бойцов национальной гвардии. Здесь также готовят офицеров американской армии.

ВВС США, как стало известно недавно, принимают участие в арктических учениях Arctic Challenge Exercise. В посольстве РФ в Вашингтоне эти маневры назвали провокационными.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Американские военные сообщили о стрельбе на базе ВВС США в Техасе
сша стрельба техас ввс сша
Комментировать
Эксклюзив
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163000 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 72910 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 64502 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 62890 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 56423 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru