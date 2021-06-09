Американские военные сообщили о стрельбе на базе ВВС США в Техасе

Остин, 9 июня. Стрельба произошла на территории базы ВВС США, расположенной в Техасе. Об инциденте сообщили американские военные.

Из-за стрельбы на базе была объявлена команда «в укрытие». Тревога, как отметили военные, не является учебной.

«Всему персоналу немедленно принять меры по полному локдауну и занять укрытия», — сказано в сообщении.

База, где произошел инцидент со стрельбой, используется для подготовки бойцов национальной гвардии. Здесь также готовят офицеров американской армии.

ВВС США, как стало известно недавно, принимают участие в арктических учениях Arctic Challenge Exercise. В посольстве РФ в Вашингтоне эти маневры назвали провокационными.