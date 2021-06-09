Ермаков: Россия останется главным экспортером газа в Европу в 2030-х

Москва, 9 июня. Специалист центра изучения энергополитики ВШЭ Виталий Ермаков предсказал успешное будущее экспорта газовой отрасли РФ.

Объемы экспорта голубого топлива в Китай будут многократно увеличены наравне с поставками сжиженного природного газа за рубеж. К такому выводу пришел заведующий центром изучения энергетической политики России ВШЭ Виталий Ермаков.

Эксперт рассказал в интервью ИА REGNUM, что прогноз из плана мероприятий по реализации энергетической стратегии до 2035 года не совсем корректен и содержит чрезмерно умеренные и консервативные оценки. Согласно версии авторов документа, Россия перестанет быть главным поставщиком газа.

Ермаков убежден, что Москва сумеет значительно увеличить количество поставляемого топлива как в Китай, так и в европейские страны и останется важнейшим газовым партнером и экспортером в следующем десятилетии.

Администрация Соединенных Штатов ранее признала тот факт, что «Северный поток — 2» уже не остановить. Белый дом отныне переориентируется на решение вопросов, связанных с энергобезопасностью Украины и ряда государств в Восточной Европе.