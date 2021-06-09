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Третий сезон сериала «Содержанки» станет последним

Общество
Третий сезон сериала «Содержанки» станет последним
Кадр из фильма «Содержанки»

Москва, 9 июня. Зрители получат ответы на все вопросы во время просмотра третьего финального сезона «Содержанок», уверяет продюсер и шоураннер проекта Ирина Сосновая.

По словам Сосновой, перед режиссером и сценаристом при работе над заключительным сезон стоялась задача — «развязать» все сюжетные линии так, чтобы у зрителей не осталось никаких вопросов. Кроме этого, поклонников сериала ожидают новые мужские персонажи.

Исполнительница одной из главных ролей Дарья Мороз подчеркнула, что героини очень сильно изменились за два сезона: из содержанок они превратились во властных и целеустремленных женщин. Юрий Мороз, ставший главным режиссером третьего сезона, считает, что больше всех трансформации подвергся персонаж Марины Зудиной.

«Потому что из содержанки она вдруг находит выход. И в итоге она находит свое место, и она находит себя в этом месте. Это сложно, у других персонажей такого нет», — объяснил Мороз на пресс-показе первой серии нового сезона.

Новые эпизоды сериала «Содержанки» выйдут на сервисе Start. С момента запуска проекта в 2019 году общее число просмотров двух сезонов составляет более 50 миллионов. Многие критики, которые посетили предпоказ, утверждают, что третий сезон вполне имеет шансы пройти отбор на Каннский фестиваль.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал мини-сериал «Анна Болейн» с темнокожей актрисой Джоди Тернер-Смит в роли второй жены английского короля Генриха VIII. Историческая драма получила 1,2 балла из 10 на популярном сайте IMDb.

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кино сериал мороз бурунов содержанки
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