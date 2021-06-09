Бузова убежала от журналистов с расспросами о репетициях во МХАТе

Москва, 9 июня. Поющая телеведущая Ольга Бузова сбежала от корреспондентов, которые встречали ее у театра. Звезда поздоровалась с журналистами и сразу села в машину.

Шумиха вокруг бывшей ведущий шоу «Дома-2» произошла из-за ее участия в постановке про Иосифа Сталина «Чудесный грузин» во МХАТ имени Горького. Знаменитости критикуют телеведущую за игру в спектакле. Многих Бузова не устраивает в роли театральной актрисы.

Корреспонденты «Пятого канала» поймали певицу после репетиции в театре и хотели задать несколько вопросов, но Бузова лишь поздоровалась с журналистами и сразу скрылась в машине. Охранник также помог защититься светской львице от назойливых представителей СМИ.

Сама же актриса довольна новой ролью несмотря на критику общественности. В Сети даже появилось видео с ее репетиции. Однако пользователей шокировало пение звезды, в котором едва можно было что-то расслышать. Многие сравнили вокал певицы с кошачьим воем. Однако билеты на предстоящий спектакль уже практически полностью распроданы.

Ранее Актриса и ведущая Яна Поплавская саркастично отреагировала на новость о том, Бузова исполнит одну из главных ролей в постановке на сцене МХАТ. Она назвала исполнительницу «героем нашего времени».