Бронетанковый завод в Армавире поставил Минобороны РФ первую партию БТР-82АМ

Краснодар, 9 июня. Первая в 2021 году партия отремонтированных бронетранспортеров БТР-82АМ поставлена Минобороны РФ бронетанковым заводом Краснодарского края.

Согласно информации, в ходе капитального ремонта БТР-82АМ на заводе в Армавире были отремонтированы узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части и электрооборудования, что восстановило ресурс бронемашины до требуемого уровня. Об этом проинформировал заместитель управляющего директора предприятия Константин Тарасов.

Отмечается, что отремонтированная и восстановленная бронетехника успешно прошла все ходовые и огневые испытания под контролем представителей Минобороны РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами в Южном военном округе. Он оценил подготовку морского спецназа в барокамерах и глубоководном бассейне.