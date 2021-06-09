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Бронетанковый завод в Армавире поставил Минобороны РФ первую партию БТР-82АМ

Армия
Бронетанковый завод в Армавире поставил Минобороны РФ первую партию БТР-82АМ
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Краснодар, 9 июня. Первая в 2021 году партия отремонтированных бронетранспортеров БТР-82АМ поставлена Минобороны РФ бронетанковым заводом Краснодарского края.

Согласно информации, в ходе капитального ремонта БТР-82АМ на заводе в Армавире были отремонтированы узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части и электрооборудования, что восстановило ресурс бронемашины до требуемого уровня. Об этом проинформировал заместитель управляющего директора предприятия Константин Тарасов.

Отмечается, что отремонтированная и восстановленная бронетехника успешно прошла все ходовые и огневые испытания под контролем представителей Минобороны РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами в Южном военном округе. Он оценил подготовку морского спецназа в барокамерах и глубоководном бассейне.

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минобороны рф армавир бтр-82ам
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