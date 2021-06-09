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Захарова: решения Тихановской прицельно бьют по жителям Белоруссии

Политика
Захарова: решения Тихановской прицельно бьют по жителям Белоруссии
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 9 июня. Обращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Конгрессе США является примером невиданной подлости, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тихановская ранее приняла участие в заседании Конгресса США. Во время выступления она призвала ввести санкции против ведущих белорусских компаний, таких как «Беларуськалий».

«На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?!» — написала Захарова в Telegram.

Посол США в Минске Джуди Фишер сообщала, что Вашингтон намерен объявить о новых санкциях в отношении белорусских властей.

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белоруссия захарова Тихановская
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