Ольга Бузова жестко ответила на критику из-за участия в спектакле МХАТа

Москва, 9 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на волну критики, обрушившуюся на нее после новости об участии в спектакле МХАТ имени Горького.

Многие поклонники и артисты возмутились тем, что исполнительницу хита «Мало половин» задействовали в постановке «Чудесный грузин». Однако Бузова жестко ответила на критику на своей странице в Instagram. По словам певицы, в ее адрес негативно высказываются люди, ни разу не видевшие ее спектакли.

«Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актеры, которые никогда не служили театре!!!» — возмутилась экс-ведущая «Дома-2».

Исполнительница призвала критиков не писать ей негативные комментарии, а начать работать. Бузова напомнила, что дебютировала на театральной сцене в октябре 2010 года, поэтому в ее биографии есть спектакли «Медовый месяц», «Шикарная свадьба» и «Мужчина нарасхват».

Продюсер Иосиф Пригожин считает своей виной участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа. По его словам, в спектакле должна была сыграть певица Валерия, но Пригожин не смог перестроить ее график и перенести запланированные мероприятия.