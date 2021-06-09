Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 21:45
Песков: Путин готов к общению с прессой после встречи с Байденом
США решат вопрос о включении темы космоса в процессе переговоров с РФ
Байден и Путин обсудят ситуацию в Сирии во время июньского саммита
Белорусский минтранс считает санкции США безвредными для страны
Байден намерен обсудить «СП-2» на встрече с Меркель в рамках саммита G7
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Таможня ЦАР оштрафовала сотрудников миссии ООН на миллион долларов за контрабанду
Животноводческая ферма загорелась под Красноярском
Американские военные сообщили о стрельбе на базе ВВС США в Техасе
Байден намерен провести пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве
Все новости

Ольга Бузова жестко ответила на критику из-за участия в спектакле МХАТа

Шоу-бизнес
Ольга Бузова жестко ответила на критику из-за участия в спектакле МХАТа
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 9 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на волну критики, обрушившуюся на нее после новости об участии в спектакле МХАТ имени Горького.

Многие поклонники и артисты возмутились тем, что исполнительницу хита «Мало половин» задействовали в постановке «Чудесный грузин». Однако Бузова жестко ответила на критику на своей странице в Instagram. По словам певицы, в ее адрес негативно высказываются люди, ни разу не видевшие ее спектакли.

«Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актеры, которые никогда не служили театре!!!» — возмутилась экс-ведущая «Дома-2».

Исполнительница призвала критиков не писать ей негативные комментарии, а начать работать. Бузова напомнила, что дебютировала на театральной сцене в октябре 2010 года, поэтому в ее биографии есть спектакли «Медовый месяц», «Шикарная свадьба» и «Мужчина нарасхват».

Продюсер Иосиф Пригожин считает своей виной участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа. По его словам, в спектакле должна была сыграть певица Валерия, но Пригожин не смог перестроить ее график и перенести запланированные мероприятия.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова жестко ответила на критику из-за участия в спектакле МХАТа
бузова певица мхат
Комментировать
Эксклюзив
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163000 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 72910 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 64502 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 62890 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 56423 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru