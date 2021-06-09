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Карнаухов оценил перспективы ФБК после признания экстремистским

  /   Обновлено: 09 июня 2021 21:12
Общество
Карнаухов оценил перспективы ФБК после признания экстремистским
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Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов в комментарии для ФАН высказался о планах экс-сотрудников ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) продолжить свою деятельность после признания структуры экстремистской. По его словам, ни смена бренда, ни работа без привязки к конкретному юридическому лицу не освободят соратников Навального от уголовной ответственности.

В комментарии «Дождю» директор ФБК Иван Жданов поделился видением дальнейшего существования структур после окончания судебных разбирательств на предмет экстремизма. По его словам, стратегия проекта останется прежней — лишь расследования, за которые некогда отвечал ФБК, теперь будут выпускаться в ином формате.

«Некоторые направления работы не изменятся совершенно. Расследования выпускало ФБК. Теперь это будет делать команда Навального», — заверил он, не уточнив, может ли в данном случае идти речь о ребрендинге.

Утром 9 мая Мосгорсуд приступил к рассмотрению иска столичной прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими. Заседание по делу проходило в закрытом режиме ввиду наличия секретных сведений. Как сообщил гособвинитель, подачу иска спровоцировала оплата административных штрафов задержанных участников митингов, что и является финансированием экстремистской деятельности.

Так, по мнению Сергея Карнаухова, дальнейшие попытки руководства ФБК продолжать свою деятельность, вне зависимости от привязки к конкретному бренду, будут иметь уголовные последствия.

«После окончательного решения суда никакие ребрендинги значения для юридической идентификации не имеют. Потому что доказывание причастности лиц к экстремистской НКО осуществляется оперативно-разыскным путем. Неважно, под каким камуфляжем команда Навального будет вести свою деструктивную работу. Все это будет классифицироваться по статьям уголовного кодекса», — считает эксперт. 

Продолжение деятельности команды Навального невозможно по той причине, что под ограничение попадает не конкретное юридическое лицо, а сама деятельность, так или иначе с ним связанная.

«В решении по запрещению экстремистской организации указываются все виды, формы, информационные ресурсы, связанные с этой структурой. Причастность к ее деятельности, организаторам, идеологии или проектам будет наказываться в уголовно-процессуальном порядке», — убежден Карнаухов.

В то же время политолог не исключил, что соратники Навального будут использовать ситуацию, чтобы обеспечить внутриполитический накал. При этом максимальное количество людей будет спровоцировано на нарушение законов, что повлечет увеличение арестов и заключений сторонников оппозиционера в местах лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что к началу судебного заседания о признании структур Навального экстремистскими его сторонники не пришли оказать ФБК какую-либо поддержку.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

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навальный экстремизм фбк иноагенты
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